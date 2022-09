Handball : Starke zweite Hälfte reicht dem NHV nicht zur Wende

NEUSS Zum Start verlieren Neusser Handballer in Langenfeld und geben das Match dabei schon in der schwachen ersten Hälfte aus der Hand.

Dabei waren die ersten zehn Minuten noch recht ausgeglichen, obwohl die Gäste in diesem Zeitraum bereits zwei Zeitstrafen kassiert hatten. Als Nico Mertens in der elften Minute wegen eines unabsichtlichen Schlages ins Gesicht eines Gegners mit der Roten Karte vorzeitig unter die Dusche geschickt wurde, geriet der NHV in Not. Im Angriffsspiel agierte er nun fahrlässig und produzierte eine Vielzahl von Fehlern, die die Oberbergischen immer wieder mit erfolgreich vorgetragenen Tempogegenstößen bestraften.