Corona im Rhein-Kreis : Kreisweit sinkt die Zahl der Infizierten

Rhein-Kreis Das Neusser Schützenfest hat, allen Befürchtungen zum Trotz, offenbar keine Spuren in den Corona-Statistiken des Kreisgesundheitsamtes hinterlassen. Die Zahl der Infizierten in der Quirinusstadt ist sogar rückläufig.

Am Wochenende lag die Zahl der nachweislich Corona-Infozierten in Neuss bei 669. Aktuell ist im gesamten Rhein-Kreis bei 1812 Personen – davon 342 im Alter unter 20 Jahren – eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Die Zahl derer, die an den Folgen dieser Erkrankung gestorben sind, liegt unverändert bei 628. Der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert wird mit 231,9 (Vortag: 233,6) angegeben.