Fußball : VfB Korschenbroich zieht sein Team aus der A-Liga zurück

Korschenbroich Weil der Kader zum Schluss nur noch aus 13 einsatzfähigen Kickern bestand, zieht der Traditionsverein seine Mannschaft aus dem laufenden Spielbetrieb zurück.

Die Sportfreunde Neersbroich bleiben weiter obenauf. Mit dem 7:0-Erfolg (Halbzeit 2:0) beim BWC Viersen fuhr der Fußball-A-Ligist aus Korschenbroich den vierten Sieg im sechsten Spiel ein und bleibt damit ungeschlagen. Sebastian Heymanns und Dennis Kylau trafen in den ersten 45 Minuten, im Anschluss schraubten Maximilian Nowas, Jan Hüsges, Kylau, Christian Müller und Nicolas Puhe das Ergebnis in die Höhe. „Wir haben die ersten drei Großchancen liegen lassen und sind dann aber drangeblieben. Nach Anzahl der Chancen hätten wir auch zweistellig gewinnen können, wichtig war mir aber vor allem, hinten die Null zu halten. Insgesamt keine überragende, aber eine durchaus gute Leistung meiner Mannschaft”, sagte Coach Oliver Glogau.

Der VfB Korschenbroich meldete derweil seine Mannschaft vom Spielbetrieb in der Kreisliga A ab. Helmut Scheulen, 2. Vorsitzender des VfB, teilte betroffen mit: „Das ist die bitterste Entscheidung, die ich in meinem über 30 Jahre andauernden Dienst für den VfB treffen musste, am Ende gab es aber keinen anderen Ausweg. Mit dem Abgang von Andre Dammer als Trainer nach der abgelaufenen Saison hat sich einiges verändert. Zehn Stammspieler haben uns verlassen und die neuen Spieler konnten den Qualitätsverlust einfach nicht auffangen. Am Ende standen nur noch 13 Spieler zur Verfügung. Wir werden uns hinsetzen müssen und ein neues Konzept ausarbeiten, wir haben viel Arbeit vor uns.“