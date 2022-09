Frauenfußball : Rosellen holt ersten Sieg mit neuem Trainer

Rhein-Kreis Die gerade erst aus der Niederrheinliga abgestiegenen Fußballerinnen des SV Hemmerden unterliegen dem Düsseldorfer SC 99 in der Landesliga mit 1:2.

In der Vorwoche reichte es für den SV Rosellen aus der Fußball-Landesliga der Frauen nur zu einem Unentschieden gegen Aufsteiger TSV Solingen (1:1), am Sonntag setzte sich der SVR gegen Liganeuling Bayer Uerdingen aber mit 4:3 (Halbzeit 3:0) durch. Zufrieden zeigte sich Tobias Haitz, Trainer des SV Rosellen: „Wir waren in der ersten Hälfte richtig stark und hätten eigentlich auch noch höher führen müssen. Die zweite Halbzeit haben wir ebenfalls gut begonnen, dann aber einen für mich unberechtigten Strafstoß gegen uns bekommen, der leider etwas Unruhe in unser Spiel brachte. Insgesamt aber ein ungefährdeter Sieg, auch wenn das Ergebnis anderes vermuten lässt.” Selina Görres (2 Tore), Melanie Helland und Andres Martini erzielten die Treffer gegen Aufsteiger Uerdingen.