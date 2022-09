Fußball : Bedburdyck/Gierath kommt gegen Grimlinghausen unter die Räder

Beteiligte sich eifrig am Schützenfest: David Gette vom SC Grimlinghausen. Foto: Fupa

Rhein-Kreis In der Fußball-Kreisliga A hat der FC Zons beim 2:2-Unentschieden gegen den TuS Hackenbroich zum dritten Mal nach Rückstand gepunktet. Norf schlägt die Novesia.

In der Kreisliga A bezwingt der TSV Norf den Bezirksliga-Absteiger DJK Novesia.

FC Zons – TuS Hackenbroich 2:2 (0:2). Zum dritten Mal in dieser Saison ist der FC Zons nach einem Rückstand zurückgekommen. Leandro Chillemi (24.) und Yasar Nurdogan (44.) brachten Hackenbroich in Hälfte eins in Führung. Hussein Hammoud (70.) und Marvin Müdder (79.) glichen für Zons wieder aus und retteten damit zumindest einen Punkt. „Ich habe gemischte Gefühle. Auf der einen Seite ist es toll, dass wir so eine starke Moral im Team haben, auf der anderen Seite müssen wir einfach mal von Anfang an wach sein“, sagte Zons-Trainer Thomas Boldt: „Die erste Halbzeit war richtig schlecht, da war überhaupt keine Bewegung drin. Über die Fitness und den breiten Kader sind wir dann zurückgekommen.“ Für Hackenbroich war es im vierten Spiel der erste Punktgewinn.

SV Bedburdyck/Gierath – SC Grimlinghausen 1:7 (0:4). Der SV Bedburdyck/Gierath ist gegen Grimlinghausen mächtig unter die Räder gekommen. David Gette (3., 46.), Tim Oebel (31.), Nico Kaufmann (36., 78.), Fabio Dittrich (42.) und Alessandro Donzsuso (82.) sorgten für den deutlichen Auswärtssieg. „Wir sind voll zufrieden, die Jungs haben das sehr gut gemacht und schönen Fußball gespielt“, freute sich Trainer Martin Lürken. Die Breite im Kader, die mannschaftliche Geschlossenheit und der frische Wind durch die jungen Wilden seien aktuell das Erfolgsrezept bei den Hippelankern. Bei Gierath sieht es nach vier Spieltagen ziemlich düster aus. Das noch punktlose Team von Trainer Jürgen Steins ist arg gebeutelt, musste gegen Grimlinghausen auf mehrere Spieler der Zweiten Mannschaft zurückgreifen. Vor dem Spiel ereilte den SV zudem noch die Hiobsbotschaft von Maxi Schüller (Vorderes Kreuzband gerissen, Außenmeniskus eingerissen, Außenband gerissen, Innenband gedehnt). Er wird dem Team lange Zeit fehlen.

SV Rosellen – SV Glehn 6:1 (2:0). Rosellen feierte am Freitagabend einen deutlichen Erfolg gegen Glehn. Danny Hepner (9.) und Leon Strube (38.) schossen Rosellen in Führung, Marius Meffert (48.) gelang nach Wiederanpfiff der Anschlusstreffer. Hepner (77.), Strube (53., 59.) und David Zirwes (75.) sorgten dann aber für klare Verhältnisse. „Das Ergebnis ist zwei, drei Tore zu hoch. Glehn war auf Augenhöhe, hat lange Zeit Druck gemacht. Der Unterschied war, dass wir vor dem Tor zielstrebiger waren“, so Rosellens Trainer „Dicky“ Otten. Rosellen bleibt damit ungeschlagen.

TSV Norf – DJK Novesia 2:1 (1:0). Aufsteiger TSV Norf holt im vierten Spiel den zweiten Sieg. Gegen Bezirksliga-Absteiger Novesia traf Tim Schriddels (11.) zur Führung, Mehmet Akyol (64.) legte den Treffer zum 2:0 nach. Marius Ilka (74.) gelang nur noch der Anschlusstreffer. „Wir haben mehr reagiert als agiert“, kritisierte Novesias Coach Sylvain Marques. Die Chancenverwertung sei auch dieses Mal das große Manko gewesen. „Wir hatten deutlich mehr Chancen und müssen die Tore einfach machen.“

FC Delhoven – SV RW Elfgen 6:1 (1:0). Der FC Delhoven hat die erwartete Reaktion auf die 0:3-Pleite gegen Grimlinghausen gezeigt. Michael Busch (29.) traf zur Führung, Tim Ritter (44.) glich noch vor der Pause aus. Max Ohm (53., 63.), Felix Frason (56., 69.) und Alpay Sag (81./Eigentor) sorgten in Hälfte zwei für klare Verhältnisse. „In der zweiten Halbzeit haben wir ein Dauerfeuer abgebrannt. Daran können wir anknüpfen“, lobte Delhovens Trainer Carsten Müller.