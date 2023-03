Streiks in Ratingen Ein ganzer Tag ohne Busse und Bahnen

Der Nahverkehr stand jedenfalls so gut wie still. So fuhren bei der Rheinbahn weder U-Bahnen noch Straßenbahnen und nur ganz wenige Buslinien. Betroffen war das gesamte Netz, also die Stadt Düsseldorf, der Kreis Mettmann, die Stadt Meerbusch und die Verbindungen nach Duisburg, Krefeld, Neuss und Ratingen (unter anderem mit der sehr wichtigen Verbindung der U72).