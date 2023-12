Insassen schwimmen an Land Windböe erfasst Auto in Rees – VW landet in Alt-Rhein

Rees · Ein Auto wurde in Rees am späten Donnerstagabend von einer Windböe erfasst und landete in deinem Deich. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

22.12.2023 , 10:04 Uhr

8 Bilder Auto kommt von Straße ab und landet in Reeer Deich — Totalschaden 8 Bilder Foto: Guido Schulmann

Laut Polizei kam eine 19-Jährige mit ihrem grauen VW Polo gegen 22 Uhr von der Deichstraße ab. Sie war in Richtung Haffen unterwegs. Mit im Auto saß ebenfalls ein 23-jähriger Beifahrer aus Hamminkeln. Aufgrund einer starken Windböe verlor die Fahrerin die Kontrolle über das Auto und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Beide konnten nicht mehr verhindern, dass der Polo im Alt-Rhein landete. Zum Glück konnten Fahrerin und Beifahrer sich selbst aus dem Wagen retten und an Land schwimmen. Sie wurden leicht verletzt. Der Polo versank fast komplett im Wasser. Er musste durch einen Abschlepper mit einem Seil geborgen werden. Hier geht es zur Bilderstrecke: Auto kommt von Straße ab und landet in Reeer Deich — Totalschaden

(ldi)