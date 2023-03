Fußball, Kreisliga A RW Lintorf fordert SV Hösel im Derby nicht genug

Ratingen/Heiligenhaus · In der Düsseldorfer Kreisliga A unterliegt Rot-Weiß Lintorf dem Nachbarn SV Hösel mit 1:4, der ASV Tiefenbroich steht wieder im Tabellenkeller. In der Bergischen Staffel bleibt die SSVg Heiligenhaus an der Spitze.

26.03.2023, 21:00 Uhr

Der SV Hösel bejubelt den Sieg im Derby bei Rot-Weiß Lintorf. Foto: Achim Blazy (abz)

Von Werner Möller