Fußball, Niederrheinpokal Guter Auftritt von 04/19 in Oberhausen

Natürlich war die Enttäuschung bei Ratingen 04/19 da, als Rinor Rexha in der 90. Minute das Halbfinale im Niederrheinpokal endgültig für den Fußball-Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen entschied. Doch nur Minuten später sah man bei den Oberligaspielern ausschließlich freudige Gesichter, als sie sich zu einem Gang aufmachten, den sie in Heimspielen in dieser Form nicht haben – zur eigenen Fan-Kurve. Rund 500 Anhänger hatten die Ratinger begleitet, Torsten Kimura sorgte mit seiner Riesenfahne, einem Banner mit der Aufschrift „Wir sind bei euch“ und weiteren Utensilien für Hingucker, und die weiteren Fans sangen. „Hier regiert der RSV“ war angesichts der Unterzahl unter den insgesamt 2175 Besuchern schon etwas vermessen, das „Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin“ in Anlehnung an den Endspielort im nationalen Pokal nach der frühen Führung durch Mike Koenders auf jeden Fall lustig.