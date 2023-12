Weihnachtsverkehr Regen und Ferien – So ist die Lage auf den Autobahnen

Am ersten Ferientag ist der Verkehr auf den Straßen von Nordrhein-Westfalen weitgehend normal gerollt. Es gebe keine außergewöhnliche Staulänge, sagte ein Sprecher des ADAC Nordrhein am Donnerstag. Zum Nachmittag hin wurden im Berufsverkehr 151 Staukilometer gezählt. Engpässe gab es an bekannten Abschnitten, unter anderem auf dem Kölner Autobahnring und im Ruhrgebiet. Schon der Vortag war nach ADAC-Angaben für nordrhein-westfälische Verhältnisse vergleichsweise entspannt. Es habe 20 Prozent weniger Staus als an einem normalen Mittwoch gegeben.