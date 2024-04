Idee in Heiligenhauser Hotel “Neues Pastorat“ als Forum für Gegenwartskunst

Aliu hat sich mit 18 Jahren Erfahrung in der Bildungsarbeit als angesehener Dozent etabliert und wird von verschiedenen Schulen beauftragt, mit Schülern über Kunst zu diskutieren und sie über spezifische Themen und Techniken zu informieren. Neben der Leitung eines Kunstkurses namens „Picasso“ ist er festes Jurymitglied im Kunstbereich einer Wettbewerbsshow für Grundschüler, die im kosovarischen Fernsehen ausgestrahlt wird. Seinen Master of Science absolvierte er an der Universität Prishtina, Fakultät für Kunst und Malerei.