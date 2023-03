Handball, Oberliga und Verbandsliga TuS verlässt im Derby den Abstiegskampf

Die altehrwürdige Walter-Rettinghausen-Halle in Angermund platzte aus allen Nähten beim Oberliga-Derby des TVA gegen den Nachbarn TuS 08 Lintorf. Eine derart tolle Stimmung gab es dort ewig nicht mehr, obwohl die Gastgeber längst als Absteiger feststehen. Aber an die 100 TVA-Fans standen wie eine Mauer hinter ihrer Handballmannschaft, in der Hoffnung, dass der erste Saisonpunkt eingefahren wird. Den Gefallen freilich taten ihnen die Lintorfer nicht, sie gewannen letztlich sicher 37:29 (15:12), es war der vierte Sieg in Folge, und damit sollte vier Spiele vor dem Saisonende eigentlich alles geklärt sein im Abstiegskampf. Auch wenn rechnerisch noch etwas drin ist für den Vorletzten TSV Auferhöhe.