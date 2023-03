Fußball, Niederrheinpokal Ein Fest und ein Armutszeugnis

Kostenpflichtiger Inhalt Ratingen 04/19 darf stolz auf sich sein für eine fabelhafte Leistung in dieser Pokal-Saison. Wohlgemerkt: der Verein, nicht die Stadt, deren Namen der Klub trägt und damit wichtige Marketingarbeit nun bis zu Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen in die vierthöchste Spielklasse Deutschlands leistet. Denn das Fußball-Highlight des Jahres, das 04/19 am Samstag erlebte, hätte zwingend in Ratingen stattfinden müssen und nicht auswärts. Nur, weil die Stadt bei den Umbau-Plänen des eigenen Stadions nicht berücksichtigte, dass dort auch semi-professioneller Fußball mit all seinen Begleiterscheinungen gespielt werden könnte, ist die eigentliche Heimspielstätte von 04/19 für solche Ereignisse untauglich. Das ist ein absolutes Armutszeugnis.