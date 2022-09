Arbeitsmarkt im Rhein-Kreis : Sattes Plus bei offenen Stellen im Rhein-Kreis

Rhein-Kreis Der Arbeitsmarkt im Rhein-Kreis Neuss ist aktuell von zwei Trends geprägt: einer leicht steigenden Arbeitslosigkeit und einem hohen Bedarf an Arbeitskräften.

In den Kommunen im Rhein-Kreis Neuss entwickelte sich der Arbeitsmarkt im August 2022 unterschiedlich. Registriert wurden aktuell 1872 Arbeitslose in der Stadt Dormagen (+56 zum Vormonat), 1770 in Grevenbroich (-43), 489 in Jüchen (+2), 974 in Kaarst (+14), 630 in Korschenbroich (+29), 1355 in Meerbusch (+18), 6.127 in Neuss (-80) und 244 in Rommerskirchen (+11).