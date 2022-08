Arbeit im Kreis Mettmann : Ausbildungsstart stoppt Anstieg der Arbeitslosigkeit

Das Archivfoto zeigt den damaligen Azubi Max Richter in der Werkstatt des Erkrather Anlagenbauers Schweven. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Kreis Mettmann Im Kreis Mettmann waren im August 16.645 Menschen ohne Job. Die Arbeitslosenquote sinkt auf 6,4 Prozent. Als Grund für den leichten Rückgang nennt die Arbeitsagentur den Start des Ausbildungsjahrgangs.

Der Chef der Agentur für Arbeit, Karl Tymister, erklärt die Entwicklung am Arbeitsmarkt so: „Die Ursache liegt in dem Start von Aus- und Weiterbildungen. Viele Jugendliche haben eine Ausbildung begonnen, wodurch die Jugendarbeitslosigkeit deutlich gesunken ist.“ 1240 der Arbeitslosen seien im August unter 25 Jahre alt gewesen. Das waren 146 weniger als im Juli, aber 50 mehr als vor einem Jahr.