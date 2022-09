Schützenfest in Rosellen : Ein Amerikaner auf dem Königsthron in Rosellen

Rosellen In Rosellen regieren am Wochenende Walter und Lisa Sklomeit die Schützen – und das bereits zum zweiten Mal nach 1978. Drei Jahre mussten sie warten, doch jetzt wird gefeiert.

Im September 2019 hatte sich der damals 66-Jährige an der Vogelstange durchgesetzt. Es war für ihn schon das zweite Mal, denn bereits 1978 trug er die Königskette. Seinen Hut warf er 2019 auch deshalb in den Ring, weil sein Korps – die „Schwarzen Husaren“ – in dem Jahr Goldjubiläum feierte. Zehn Mal schon konnte diese Riege im Ort den König stellen, mit der Krönung von Walter II., die am Dienstag (6.) um 20 Uhr Schluss- und letzter Höhepunkt der Kirmestage ist, erhöht sich die Zahl auf elf. Drei Jahre musste Sklomeit auf diesen Tag warten, an dem er die Nachfolge von Sebastian Krings antreten kann.