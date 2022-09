Er wollte Geld stehlen : Jugendlicher Einbrecher in Neuss geschnappt

Der polizeibekannte Jugendliche wurde in einem Gebüsch auf der Mittelstraße entdeckt. (Symbolfoto) Foto: dpa/Carsten Rehder

Neuss Ein Jugendlicher Einbrecher hat in Neuss versucht sich vor der Polizei zu verstecken. Nach einem Einbruch in ein Wohnmobil, wurde er in einem Gebüsch entdeckt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Mittwochabend, 31. August, gegen 21.20 Uhr, verständigte der Eigentümer des betroffenen Wohnmobiles die Polizei. Er hatte in seinem Fahrzeug an der Bahnstraße einen Fremden angetroffen. Der Unbekannte ergriff die Flucht und versteckte sich in einem Gebüsch an der Mittelstraße. Hier konnte er durch Polizeibeamte festgenommen werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich bei dem Täter um einen wohnsitzlosen 16-Jährigen. Der Jugendliche hatte ein Seitenfenster aufgebrochen und bei der Durchsuchung des Wohnmobils einen mittleren zweistelligen Geldbetrag gestohlen. Zudem nutzte er das Campingfahrzeug offenbar, um sich Essen zuzubereiten und darin zu schlafen.

Bei einer Durchsuchung seiner mitgeführten Sachen konnte eine geringe Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden.

Der 16-Jährige, gegen den bereits in der Vergangenheit wegen ähnlicher Straftaten ermittelt worden war, wurde nach seiner Vernehmung in die Obhut der Pädagogischen Ambulanz übergeben. Er wird sich in einem Jugendstrafverfahren für seine Tat verantworten müssen.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Wie Fahrzeugbesitzer ihr Zweirad vor Diebstahl sichern oder ihr Kraftfahrzeug vor einem Aufbruch schützen können, erklärt die Polizei online.

(NGZ)