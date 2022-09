Bilanz in Neuss gezogen : Die Check In-Berufswelt nimmt weiter Fahrt auf

Neuss Gemeinsam zogen Veranstalter und Teilnehmer eine Bilanz über das Berufsorientierungsangebot. In diesem Jahr hätten sich die Teilnehmerzahlen sogar verdoppelt.

Seit 2010 gibt es die Check In-Berufswelt, eine jährliche Schule-Wirtschaft-Initiative zur Berufsorientierung von Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufen 9 bis 13. Neben der Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein (IHK) und Unternehmen, Hochschulen und der Arbeitsagentur für Arbeit sind vor allem Träger dieser Initiative die Städte Krefeld, Mönchengladbach und Neuss sowie der Kreis Viersen und der Rhein-Kreis Neuss. Nun wurde eine Bilanz gezogen: Im Mai konnten sich so im gesamten Initiativbereich fast 3500 Orientierungsschüler konkret informieren. Im Rhein-Kreis Neuss waren dies 912 Schülerinnen und Schüler, die sich in mehr als 50 Ausbildungsberufen und über 30 dualen Studiengänge bei 47 Ausbildungsbetrieben und drei Hochschulen bei einer Open-Air-Veranstaltung im Erzbischöflichen Berufskolleg Marienberg informieren konnten. Dessen stellvertretender Schulleiter Carsten Petermann begrüßte auch jetzt viele Kollegen, als es galt, eine Bilanz zu ziehen. „In den letzten drei Jahren ist uns etwas sehr Erfolgreiches gelungen, selbst der Pandemie haben wir mit einem digitalen Format getrotzt.“

IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz blickte zufrieden zurück angesichts verdoppelter Teilnehmerzahlen in diesem Jahr und betonte: „Es lohnt sich für die gesamte Region. Die duale Ausbildung ist ein optimaler Start in eine berufliche Karriere.“ Der regionale Schirmherr der Initiative, Landrat Hans-Jürgen Petrauschke, konnte mit einer ganz aktuellen Zahl aufwarten: „Die Zahl der jugendlichen Arbeitslosen im Rhein-Kreis Neuss ist mit 909 erneut zurückgegangen.“ Die Schwemme an freien Arbeitsplätzen sei dafür förderlich, „und die Check In-Berufswelt ist eine tolle Chance für Schulen und Betriebe.“ Teilnehmer erzählten von ihren Erfahrungen, so auch Julian Goertz vom Erzbischöflichen Berufskolleg: „Ich habe viele Anregungen zu Ausbildungsplätzen erhalten und weiß heute schon, zumindest glaube ich es, was ich machen werde.“ Auch Vertreter der Schulen bestätigten, „dass Check In fest im Schulalltag eingebaut ist, und wie sich im Nachhinein feststellen lässt, fällt es für die Jugendlichen sehr erfolgreich aus.“ Das zeigten ausschließlich positive Rückmeldungen.