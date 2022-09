Verabschiedung im Rhein-Kreis : 30 Jahre im Einsatz für Umwelt und Gesundheit

Rhein-Kreis Er ist nun im Ruhestand - zumindest beruflich. Umwelt- und Gesundheitsdezernent Karsten Mankowsky wurde nach 30 Amtsjahren verabschiedet. Doch langweilig wird es dem 68-Jährigen wohl nicht werden.

Herausfordernde Situationen gab es für ihn mehr als genug – zuletzt die Corona-Pandemie. Auch wenn das Gesundheitsmanagement des Kreises mit Karsten Mankowsky an der Spitze schon manche Krise gestemmt hatte – von SARS 1 (2003) über die Vogelgrippe (2006) bis zur Schweinegrippe (2009) – stellt Corona alles in den Schatten. Auch zu Beginn seiner Tätigkeit beim Kreis erwartete ihn keine leichte Aufgabe: Anfang der 1990er Jahre ging es um die Planung einer Müllverbrennungsanlage im Rhein-Kreis. Das Projekt mit dem Standort Neurath hatte viele Gegner. „Wir haben damals das bundesweit erste Mediationsverfahren ins Leben gerufen“, so Mankowsky. Letztlich wurde im Kreisgebiet aber keine eigene Anlage mehr benötigt. Der Ausbruch der Maul- und Klauenseuche 2011 ist ein weiteres Ereignis, das Mankowsky nicht vergessen wird.

Mankowsky hat nach dem Abitur in Hamburg das Studium der Verwaltungswissenschaften in Konstanz absolviert, das er mit dem Diplom beendete. Ab 1978 war er in der nordrhein-westfälischen Staatskanzlei in Düsseldorf tätig, ab Ende 1992 dann Dezernent beim Kreis. Mankowsky mag Fahrradfahren, Wandern und Skilanglauf genauso wie Yoga und Fitnesstraining. Auch Labradoodle „Shiva“ hält ihn auf Trab.