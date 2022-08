Aktueller Bericht der Agentur für Arbeit : Arbeitslosenquote im Bezirk Kempen bei 4,4 Prozent

Kreis Viersen Im August ist die Arbeitslosenquote im Kreis Viersen im Vergleich zum Vormonat leicht gestiegen. Das geht aus dem aktuellen Bericht der Agentur für Arbeit für Krefeld und den Kreis Viersen hervor.

Danach lag die Arbeitslosenquote im Kreis im August bei 5,5 Prozent, im Juli waren es 5,4 Prozent. Im August 2021 lag sie bei 5,6 Prozent. „Wir verzeichnen insgesamt steigende Arbeitslosenzahlen im August. Während aber in der Arbeitslosenversicherung ein Rückgang festzustellen ist, liegen die Zahlen in der Grundsicherung über den Vormonaten“, teilte Matthias Elvenkemper, Geschäftsführer operativ der Agentur für Arbeit für Krefeld und Kreis Viersen, mit. Insgesamt zählte die Arbeitsagentur in Krefeld und im Kreis Viersen 21.903 arbeitslose Personen, 392 mehr als im Juli. „Der Hauptgrund für die Zunahme der Arbeitslosigkeit liegt weiterhin und eindeutig in der Aufnahme ukrainischer Kriegsgeflüchteter in die Grundsicherung für Arbeitssuchende. Aktuell gibt es 1561 arbeitslose Ukrainerinnen und Ukrainer im Agenturbezirk“, so Elvenkemper, der auf den steigenden Stellenzugang und die Aufnahmefähigkeit des Arbeitsmarktes verwies.