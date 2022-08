Wirtschaft im Kreis Viersen : Arbeitslosigkeit steigt leicht – das ist der Grund

Kreis Viersen Es gibt im Kreis Viersen mehr offene Stellen als in den Vormonaten, die Zahl der Bezieher von Arbeitslosengeld ist im August gesunken. Trotzdem steigt die Zahl der Arbeitslosen. Dafür gibt’s einen Grund, der mit dem eigentlichen Arbeitsmarkt nichts zu tun hat.

Erfreulich: Nach der Sommerpause wurden so viele offene Arbeitsstellen gemeldet wie seit Monaten nicht mehr. Allein im August waren es 491 offene Stellen, im Bestand hat die Arbeitsagentur im Kreis Viersen derzeit 2500. Die zweite gute Nachricht: Der Anstieg der Arbeitslosigkeit beruht nicht auf einem Problem mit dem Arbeitsmarkt selbst. Dafür spricht auch, dass in der Arbeitslosenversicherung selbst ein Rückgang zu verzeichnen ist: Erhielten im Juli noch 3028 Frauen und Männer Arbeitslosengeld, waren es im August 2994 – ein Rückgang um

1,1 Prozent. „Die Zahlen in der Grundsicherung liegen aber über den Vormonaten“, sagt Elvenkemper. „Der Hauptgrund für die Zunahme der Arbeitslosigkeit liegt weiterhin und eindeutig in der Aufnahme ukrainischer Kriegsgeflüchteter in die Grundsicherung für Arbeitssuchende“, berichtet der Agentur-Chef. Aktuell gibt es 1.561 arbeitslose Ukrainerinnen und Ukrainer im Agenturbezirk, zu dem neben dem Kreis Viersen auch die Stadt Krefeld zählt.