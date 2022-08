Betrüger in Neuss : Seniorin von Unbekannten bestohlen

Neuss In Neuss ist eine Seniorin Opfer von Trickbetrügern geworden. Am Dienstag, 30. August, hatten zwei Unbekannte bei ihr geklingelt und sie mit einer perfiden Masche um eine Schmuckschatulle erleichtert.

Der Diebstahl fand an der Straße „An der Barriere“ statt. Die beiden Männer hatten beim Opfer angefragt, ob sie Sperrgut zu verkaufen hätte. Durch das Vortäuschen eines Kaufinteresses erschlichen sie sich Zutritt zu den Räumlichkeiten der Seniorin. Zunächst schauten sie sich entsprechend die Kellerräume an, fragten dann aber gezielt nach Gegenständen in der Wohnung, die sie gegebenenfalls kaufen könnten.

In der Wohnung verwickelte das Duo die Neusserin noch in ein längeres Gespräch und ließ sich mehrere Wertgegenstände zeigen. Letztendlich kauften sie nichts und verließen die Wohnung wieder. Die Seniorin musste allerdings im Nachhinein feststellen, dass mit den beiden Tatverdächtigen auch eine Schmuckkassette ihre Wohnung verlassen hatte, und erstattete Anzeige.

Am gleichen Tag wurde auch eine Seniorin in Dormagen Opfer eines Betrügers. Dieser hatte sich als falscher Wasserwerker Zugang zur Wohnung verschafft. Das Kriminalkommissariat 12 hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.