3.562 Ausbildungsstellen in der Region : Die Arbeitslosenquote in Krefeld steigt auf 10,6 Prozent

Die Arbeitslosigkeit in Krefeld nimmt im August zu, der Ausbildungsmarkt in der Region befindet sich im Endspurt. In der Stadt Krefeld liegt die Arbeitslosigkeit aktuell bei 10,6 Prozent (Juli: 10,3 Prozent). Auch im August vergangenen Jahres hatte die Quote bei 10,6 Prozent gelegen. „Wir verzeichnen insgesamt steigende Arbeitslosenzahlen im August. Während aber in der Arbeitslosenversicherung ein Rückgang festzustellen ist, liegen die Zahlen in der Grundsicherung über den Vormonaten“, fasst Matthias Elvenkemper, Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Krefeld/Kreis Viersen, die aktuellen Zahlen auf dem Arbeitsmarkt zusammen. 21.903 Bürger sind aktuell im Agenturbezirk ohne Job, eine Steigerung von 392 im Vergleich zum Vormonat. „Der Hauptgrund für die Zunahme der Arbeitslosigkeit liegt weiterhin und eindeutig in der Aufnahme ukrainischer Kriegsgeflüchteter in die Grundsicherung für Arbeitssuchende. Aktuell gibt es 1.561 arbeitslose Ukrainerinnen und Ukrainer im Agenturbezirk. Der nach der Sommerpause wieder steigende Stellenzugang zeigt die Aufnahmefähigkeit des Arbeitsmarktes“, ergänzt Elvenkemper.