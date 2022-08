Heimgeleit für neuen König in Neuss : Zum Abschied darf gewackelt werden

Foto: Georg Salzburg (salz) 59 Bilder So schön war der Wackelzug von 2022

Neuss Ein Oberst ohne Pferd, Boxershorts, die über den Hosen getragen werden, gezückte Laserschwerter und Schützen in knallgrünen Froschkönigmasken. Was klingt wie ein verrückter Fiebertraum, konnte am Dienstagabend in der Neusser Innenstadt beobachtet werden.

Der Wackelzug – der zum Abschluss des Schützenfestes ein Ausdruck der Lebensfreude darstellen soll – war mal wieder was fürs Auge. Bis der Umzug beginnen konnte, mussten die Zuschauer aber etwas länger warten als gewohnt. Der Grund war unter anderem das Königsvogelschießen, das sich als zähe Angelegenheit erweisen sollte – der Stimmung tat das aber keinen Abbruch. Und so freute sich Marc Hillen (aus der Kutsche heraus Rosen verteilend) über sein erstes Heimgeleit als Schützenkönig.

(jasi)