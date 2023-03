Angebot im Rhein-Kreis Neuss Die Polizei hat ihre Senioren-App erweitert

Die App geht davon aus, dass die überwiegende Mehrheit der Senioren auch ein Smartphone hat. „Notfalls müssen Enkel gefragt werden, wie die App herunterzuladen ist“, sagt der Landrat unter Schmunzeln. Denn das Bedienerportal ist denkbar einfach. Die Bürgermeisterin von Kaarst, Ursula Baum, fand ebenso wie ihr Meerbuscher Kollege Christian Bommers nur lobende Worte hinsichtlich der App, auch in Sachen Bedienerfreundlichkeit. Der Einbezug der Städte Jüchen, Grevenbroich und Dormagen in „Gut versorgt in...“ ist geplant. Zudem gehen die Ansprechpartner von der Kriminalprävention der Polizei auf Märkte, bieten Veranstaltungen an und beraten am Telefon.