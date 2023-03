Sicheres Busfahren in Neuss 1300 Viertklässer besuchen die „Busschule“

Auf diese Art verwandelte sich ein Bus der Stadtwerke Neuss in den vergangenen sieben Wochen zum mittlerweile 17. Mal in ein interaktives Klassenzimmer. 53 Klassen aus 22 Grundschulen, also beinahe 1300 Kinder, waren in diesem Jahr bei der „Busschule“ dabei. Besprochen wurden in der etwa 90-minütigen Einheit Themen wie die Sicherheit im Bus, was zu tun ist, wenn man die eigene Haltestelle verpasst hat, aber auch Gefahren wie der „tote Winkel“ oder richtiges Verhalten im Straßenverkehr.