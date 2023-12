12.000 Euro für den guten Zweck Statt Geschenken – Sparkasse hilft Vereinen in der Region

ISAR Germany ist bekannt für seine Auslandseinsätze bei Natur-katastrophen. Weniger in der Öffentlichkeit bekannt ist, dass ISAR auch in den Katastrophenschutz in NRW eingebunden ist und dabei insbesondere auch am Niederrhein zum Einsatz kommt – koordiniert übrigens aus Kleve. Vor allem die sogenannten Mantrailer-Hunde werden bis zu 300 Mal im Jahr angefordert.