Konzert im Zeughaus in Neuss Sinfonia-Orchester überzeugt mit monumentalem Schubert-Werk

Burkart Zeller, der das ganze Konzert leitete, nahm die ersten Takte extrem piano, so hatten die Streicher Luft nach oben. Dann war die Neusser Violoncellistin Heike Schuch wieder in ihrer Heimatstadt angekommen. Sie ist bis heute die jüngste Kunstförderpreisträgerin, den Titel verlieh ihr die Stadt 1997. Endlich war auch Robert Schumann angekommen: Er wurde 1850 Städtischer Musikdirektor in Düsseldorf, eine attraktive Position für einen Komponisten. Euphorisch schrieb er seine Rheinische Sinfonie und im Oktober 1850 in nur zwei Wochen das „Cellokonzert a-Moll“. Solistin war – natürlich – Heike Schuch. Sie gestaltete diese hochromantische Fantasie in drei Sätzen, die nahtlos ineinander übergehen, fröhlich, eruptiv, gelegentlich sehr melancholisch.