Einsatz in Neuss Sanitäter bedroht – Polizei schießt auf 67-Jährigen

Mit einem Schuss in die Wade hat am Dienstagabend ein Polizeibeamter einen 67-Jährigen vorübergehend außer Gefecht gesetzt. Der Mann hatte zuvor die Besatzung eines Rettungswagens mit einem Messer bedroht und sich anschließend auch drohend der alarmierten Streifenwagenbesatzung genähert. Er schwebe nicht in Lebensgefahr, berichtete eine Polizeisprecherin am Abend, sei aber zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden.