Neusser in der Ukraine Im Einsatz, wo die Bomben fliegen

Wenige Minuten sind nach Marcos Gonzalez Ankunft in der ukrainischen Stadt Lwiw vergangen, als er und die anderen Fahrer Schutz in einem improvisierten Luftschutzbunker suchen mussten. Einige Kilometer entfernt schlug die Bombe dann ein. Es waren Zustände, die der Neusser so bisher nur aus den Medien kannte – nun hatte er sie direkt vor Ort miterlebt. Eigentlich, so war es Gonzalez‘ Intention, wollte er mit einer Hilfsorganisation Sachspenden an die Ukraine übermitteln. Doch aus der Aktion wurde mehr als das.