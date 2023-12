Bildung in Meerbusch Schüler und Lehrer werden Medienscouts

Das Projekt „Medienscouts NRW“ ist nicht nur im Rhein-Kreis Neuss ein Erfolg, sondern spielt landesweit eine wachsende Rolle bei der Vermittlung von Medienkompetenz an den weiterführenden Schulen. Das deutschlandweit einzigartige Netzwerk soll mit der Finanzierung durch das Schul- und Bildungsministeriums ausgebaut und flächendeckend in der Sekundarstufe I angeboten werden. Im Rhein-Kreis Neuss sind bereits fast alle weiterführenden Schulen Teil des Projekts. Auch im nächsten Jahr soll die Ausbildung wieder stattfinden. „Die zehn Plätze waren innerhalb kürzester Zeit belegt“, so Johannes Feser, Referent für Medienbildung und Koordinator des Projekts.