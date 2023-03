Kunstobjekt in Neuss Das Geheimnis des Meererhof-Brunnens

Vor Kurzem veröffentlichte unsere Zeitung einen Artikel, in dem die fast fertiggestellten Sanierungsmaßnahmen in dem Bereich thematisiert wurden, berief sich dabei unter anderem auf Informationen der Stadt, die das runde Kunstwerk Mitte 2021 – als das Projekt detailliert vorgestellt wurde – als „Skulptur“ bezeichnete, die den Namen „Münze“ trüge. Dass dies so nicht stimmt, sollte sich später durch einen entscheidenden Anruf herausstellen. Zur Verteidigung: Der echte Name des runden Objektes ist so leicht nicht zu finden. Ein Beleg: In der Übersicht „Neusser Denkmäler“ der Heimatfreunde ist die silber-graue Scheibe zwar aufgelistet – allerdings als „Brunnen ohne Namen“.