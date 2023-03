Event in Neuss Abifestival verzichtet in diesem Jahr auf große Namen

Der Kontakt und die Organisation zwischen Festival und Schülerschaft sei in diesem Jahr, nach der dreijährigen Corona-Pause, sehr schwierig gewesen, sagt Franke: „Wir hatten Probleme, wieder Fuß zu fassen, weil wir oft nicht mehr bekannt waren.“ Auch die Abiparade, bei der die Schüler am Freitag mit ihren Wagen oder zu Fuß vom Neumarkt aus zur Rennbahn ziehen, sei daher in diesem Jahr mit zwölf teilnehmenden Schulen etwas kleiner ausgefallen. An der Rennbahn angekommen findet das Festival in diesem Jahr nicht innen auf dem Rennbahngelände, sondern in der Wetthalle und davor statt, ähnlich wie in den ersten Jahren des Festivals, wie Franke erklärt. Auch diese Entscheidung sei neben Gründen der Infrastruktur und Logistik auch durch die Auswirkungen der Pandemie bedingt. Franke und seine Kollegen organisieren das Festival bereits seit zehn Jahren. „In gewisser Weise soll das diesjährige Abifestival für uns ein Neustart werden – da, wo wir angefangen haben“, beschreibt der Pressesprecher. Um etwa den Kontakt mit den Schülern wieder zu stärken, habe man bereits zusätzliche junge Kräfte ins Team geholt.