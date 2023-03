Ideen aus dem Inkult in Neuss Osterkörbchen zum Selbermachen

Das werde in dem Jugendzentrum zu allen besonderen Festen und Anlässen im Jahr gemacht – aktuell werde so auch der Ramadan thematisiert. Immer wieder erlebt das InKult-Team, dass die Kinder so nicht nur einiges über verschiedene Kulturen lernen, sondern sie auch respektieren. „Es ist gleichzeitig eine Präventionsmaßnahme gegen Vorurteile und Rassismus“, sagt der Vorstandsvorsitzende Umut Ali Öksüz. Rund um das Osterfest haben die Kinder so auch ein eigenes Hasenspiel gebaut, bei dem sich die Gewinner über ein gefülltes Osterkörbchen freuen konnten, und auch eine gemeinsame Ostereiersuche steht an. „Viele Kinder erleben so etwas das erste Mal“, sagt Öksüz. Außerdem wird in den Osterferien ein spezielles Programm angeboten mit einer Holzwerkstatt, selbstgestalteten Jutebeuteln und künstlerischen Ostereiern. (Anmeldung über info@dasinkult.de)