In der IHK Neuss : Minister Pinkwart lobt Ideen zum Strukturwandel

Neuss NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart nahm den Abschlussbericht in der IHK Neuss entgegen. Zugleich wurden Forderungen formuliert.

Vor einem Jahr nahm das Lenkungsgremium des Bündnisses die Arbeit auf. Auf den Tag genau nach einem Jahr konnte jetzt im IHK-Haus in Neuss Andreas Pinkwart, dem Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen, der Abschlussbericht übergeben werden, der eine Fülle von sehr realistischen Projektideen für das Rheinische Revier enthält. Der Minister war voll des Lobes, dass in relativ kurzer Zeit derart viele gute Ideen eingebracht werden konnten. „Ihre verdienstvolle Arbeit wird weitergegeben und fließt in die Überlegungen der Zukunftsagentur ein“, versicherte er und wagte angesichts der Fülle innovativer Ergebnisse des Bündnisses, in dem bis zu 35 Experten gearbeitet haben, eine Prognose: „Wir können das Rheinische Revier zur Modellregion für ganz Europa zum Thema ‚erneuerbare Energien’ machen.“ Mit diesem Abschlussbericht sei er sicher, „dass wir unter den 44 Kohleregionen in Europa vorangehen und den Modellcharakter exportieren können“. Dafür müsste man aber auch schneller, etwa in planerischen Dingen, werden und – an Umweltverbände und Bürgerinitiativen gerichtet – öfter „für“ etwas sein.