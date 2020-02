Vorfall in Neuss : Jugendliche zünden Böller - Altkleidercontainer brennt aus

Neuss Am Dienstag brannte ein Altkleidercontainer an der Römerstraße. Zeugen berichteten, dass zuvor Jugendliche in der Nähe Silvesterböller gezündet hatten.

An der Römerstraße rückten Feuerwehr und Polizei am Dienstag , gegen 16 Uhr, zum Brand eines Altkleidercontainers aus. Das teilt die Polizei mit. Zeugen wussten zu berichten, dass kurz zuvor eine Gruppe junger Leute in unmittelbarer Nähe Silvesterböller gezündet hätte.

Die weiteren Ermittlungen führten die Polizei auf die Spur eines 19-Jährigen. Der junge Mann räumte gegenüber den Beamten ein, Böller an der Römerstraße gezündet zu haben, bestritt jedoch, den Altkleidercontainer vorsätzlich in Brand gesteckt zu haben.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Feuer dauern an. Den 19-Jährigen und mögliche Mittäter erwartet ein Strafverfahren.

