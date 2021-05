Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss : IHK-Jahresbilanz im Zeichen der Corona-Pandemie

Rhein-Kreis Auch für die IHK Mittlerer Niederrhein war 2020 ein Ausnahme-Jahr. Das zeigt der Geschäftsbericht, den die Kammer jetzt vorgelegt hat. Zudem gibt er einen Überblick über Aus-, Weiter- und Fortbildung in Corona-Zeiten.

Auch für die IHK Mittlerer Niederrhein war 2020 ein Ausnahme-Jahr: Mehr als 12.000 Unternehmer haben sich an die IHK-Corona-Hotline gewandt, 16.424 Unterrichtsstunden haben die Dozenten der IHK-Weiterbildung gegeben – weitgehend digital –, und 10.593 Auszubildende hat die IHK unter pandemiebedingt schwierigsten Bedingungen geprüft.

Dies sind nur einige Zahlen aus dem Geschäftsbericht 2020/2021, den die Industrie- und Handelskammer unter dem Titel „Das IHK-Jahr in Zahlen und Bildern“ vorgelegt hat. „Damit möchten wir die Öffentlichkeit in komprimierter Form über das Engagement unseres Haupt- und Ehrenamts, über unsere Dienstleistungen, Veranstaltungen und die Interessenvertretung für unsere Unternehmen in diesem schwierigen Jahr informieren“, erklärt IHK-Präsident Elmar te Neues. „Wir haben uns regelmäßig mit der Politik über die Folgen der Pandemie und der Lockdown-Maßnahmen ausgetauscht.“