Hochschule Niederrhein: Fünf Gründe für ein Studium an der FH, zwei dagegen

Dafür: Die Hochschule verfügt über drei Campusse in zwei Städten. Ein Campus befindet sich in Krefeld Süd, ein weiterer in Krefeld Nord und der dritte Campus in Mönchengladbach, wenige Minuten vom Hauptbahnhof entfernt. Viele Studenten pendeln aus Duisburg, Köln, Essen, Neuss und Düsseldorf an die Hochschule. Mit dem Semesterticket pendeln Sie innerhalb von NRW ohne weitere Kosten.