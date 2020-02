Vor zehn Jahren gestorben : Irmgard Feldhaus prägte das Museum und die Kultur in Neuss

Irmgard Feldhaus im Jahr 2010 bei der Eröffnung des von ihr gestifteten Feld-Hauses. Foto: Detlef Ilgner/CSM

Neuss Die Gründungsdirektorin des Clemens-Sels-Museum, Irmgard Feldhaus, wäre am 20. Februar 100 Jahre alt geworden.

Wenn es nach Irmgard Feldhaus gegangen wäre, sähe das Clemens-Sels-Museum heute anders aus. Sie hätte gern einen anderen Bau gehabt, hat sie mal gesagt, größer und nicht so kastig, aber frei nach dem Motto „Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach“ hat die ehemalige Direktorin des Museums 1975 den Willen der Politik für den Bau von Harald Deilmann akzeptiert. 100 Jahre alt wäre Irmgard Feldhaus am 20. Februar geworden, 90-jährig ist sie vor zehn Jahren gestorben.

Ohnehin hatte es in ihren Augen lang genug gedauert, die Erweiterung überhaupt durchzusetzen. 25 Jahre brauchte sie, bis es so weit war und sie mit den inzwischen bekannten und auch berühmten Sammlungen englischer Präraffaeliten und Symbolisten, Primitiver Kunst und wunderbarer Graphiken in das Haus am Obertor einzuziehen.

Als Tochter des Schokoladenfabrikanten Hermann Feldhaus ist sie mit vier Geschwistern aufgewachsen, hat in München in einer Zeit Kunstgeschichte studiert, als eine akademische Ausbildung für Frauen keineswegs selbstverständlich war. Sie war gerade 28 Jahre alt, hatte ihr Studium mit der Promotion abgeschlossen, als sie 1949 den Wiederaufbau des Neusser Stadtmuseums übernahm. Das wird alles andere als einfach gewesen sein, aber an Irmgard Feldhaus kam niemand vorbei. Die Stadt hat ihr nicht nur den Wiederaufbau des Museums zu verdanken, auch die Herausgabe des „Neusser Jahrbuchs“ ist eine Initiative von ihr gewesen.

Zeit ihres Lebens blieb sie Neuss verbunden – auch wenn sie manches Mal nicht mit der Entwicklung in Politik und Stadt einverstanden war – , was in einem großzügigen Geschenk gipfelte: dem Feld-Haus als Dependance des Clemens-Sels-Museums, dessen Entwurf von Per Kirekeby stammt, samt ihrer eigenen Sammlung Populärer Druckgrafik. 5000 Objekte hatte sie dafür gesammelt, in teilweise abenteuerlichen Verkleidungen, wie sie selbst mal verschmitzt erzählte, aber Äußeres war ihr ohnehin nicht so wichtig.

Mit ihrer Museumspolitik hat sie Maßstäbe gesetzt. Ob das Haus diese Bekanntheit auch heute hätte, wenn Irmgard Feldhaus das Museum nicht aufgebaut, nicht so viele Künstler im Range eines Max Ernst für Neuss hätte begeistern können? Eine müßige Frage, die zum Glück nicht beantwortet werden muss.

(hbm)