NRW-Minister zum schnelleren Kohleausstieg : „Fünf Garzweiler-Dörfer könnten stehenbleiben“

Düssseldorf Das gebe der Kohlekompromiss her, sagte Andreas Pinkwart. Er warnte aber mit Blick auf die aktuelle Klimadebatte, diesen Kompromiss wieder aufzuschnüren. Vor 2030 sei ein Ende der Kohleverstromung unrealistisch. Die EEG-Umlage müsse rasch wegfallen.

Eigentlich wähnte sich NRW beim Klimaschutz auf gutem Weg, schließlich gibt es einen festen Fahrplan zum Kohleausstieg. Doch nach dem Karlsruher Klima-Urteil will der Bund nachlegen. NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) ist alarmiert: „Wir brauchen keinen Wettbewerb um das früheste Ausstiegsjahr, sondern um die beste Umsetzung. Wenn wir die CO 2 -Emissionen bis 2030 um 65 Prozent senken wollen, brauchen wir klare Regeln und marktgerechte Anreize für Innovationen“, sagte er unserer Redaktion.