Corona-Pandemie im Kreis Wesel : Erstmals keine Neuinfektionen

Kreis Wesel Im Kreis Wesel hat sich die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus von Montag auf Dienstag nicht weiter erhöht – erstmals seit 10. März. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz ist weiter gesunken.

Zum ersten Mal seit 10. März meldet das Kreisgesundheitsamt keine Neuinfektionen. Wochentags immer gegen Mittag teilt der Kreis die aktuelle Entwicklung mit. Am Dienstag (Stand 19. Mai, 12 Uhr) lag die Zahl der insgesamt nachgewiesenen Covid-19-Fälle bei 598 – genauso hoch wie am Montag zur selben Zeit.

Von den 598 Menschen, die sich bisher mit dem Virus infiziert haben, gelten mittlerweile 482 wieder als genesen. 25 Menschen, die positiv auf das Virus getestet wurden, sind in den vergangenen rund zweieinhalb Monaten, seit das Virus Ende Februar in Kamp-Lintfort erstmals diagnostiziert wurde, gestorben. Aktuell befinden sich 91 Menschen in Quarantäne.

Damit ist auch die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz – jener Größe also, die angibt, wie viele Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage bezogen auf jeweils 100.000 Einwohner gemeldet wurden — im Kreis Wesel erneut gesunken. Noch am Freitag wurde der Wert vom Kreis mit 7 angegeben, am Montag lag er bei 5,4, am Dienstag bei 4,5. Bund und Länder haben sich darauf verständigt, dass bei einer Inzidenz von über 50 eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen auf örtlicher oder regionaler Ebene notwendig ist