Corona-Pandemie im Kreis Wesel : Nur drei Neuinfektionen übers Wochenende

Kreis Wesel Der Kreis Wesel meldet am Montag drei Neuinfektionen. Damit hat sich die Entwicklung über das Wochenende verlangsamt. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz ist gesunken. Von der kritischen 50er-Marke ist der Kreis Wesel nach wie vor weit entfernt.

Im Kreis Wesel hat sich die Infektionsentwicklung über das Wochenende verlangsamt. Wurden am Freitag noch neun weitere Menschen positiv auf das Corona-Virus getestet, waren es am Montag (Stand 18. Mai, 12 Uhr) drei. Wie das Kreisgesundheitsamt mitteilt, steigt die Zahl der bisher nachgewiesenen Infektionen damit auf 598. Von den 598 Menschen, die sich bisher mit dem Virus infiziert haben, gelten 481 wieder als genesen. 25 Menschen, die positiv auf das Virus getestet wurden, sind in den vergangenen rund zweieinhalb Monaten, seit das Virus erstmals im Kreis Wesel diagnostiziert wurde, gestorben. Aktuell befinden sich 92 Menschen in Quarantäne.