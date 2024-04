Prozess nach Polizei-Schüssen Moers „Eine klare Angriffsbewegung habe ich nicht wahrgenommen“

Was geschah am Abend des 5. April 2023 auf dem Gelände der Shell-Tankstelle an der Uerdinger Straße? Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft soll der heute 26 Jahre alte Mann, der damals von zwei Kugeln aus der Waffe eines Polizisten getroffen und lebensgefährlich verletzt wurde, zuvor eine Kassiererin bedroht haben. Seit Montag steht er in Moers vor der Auswärtigen Kammer des Landgerichts.