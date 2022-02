Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Inzidenzwert geht weiter zurück

Kreis Mettmann 582 Corona-Neuinfektionen meldet das Kreisgesundheitsamt am Montag. Seit Beginn der Pandemie waren und sind im Kreisgebiet nahezu 80.000 Personen infiziert.

Fallzahlen Labortechnisch bestätigt sind im Kreis Mettmann am Montag 6017 Infizierte erfasst, 579 mehr als am Sonntag. Davon leben in Erkrath 532 (+39; 39 neu infiziert), in Haan 382 (+30; 30 neu), in Heiligenhaus 273 (+44; 44 neu), in Hilden 684 (+65; 65 neu), in Langenfeld 731 (+68; 68 neu), in Mettmann 556 (+52; 52 neu), in Monheim 505 (+42; 42 neu), in Ratingen 945 (+78; 80 neu), in Velbert 993 (+136; 143 neu) und in Wülfrath 416 (+22; 26 neu).