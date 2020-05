Museumssonntag : Pestarzt auf Visite im Musenhof

Museumsleiterin Siana Finkele mit dem „Pestdoktor“ Mitch Bohndörfer. Foto: Ja/Norbert Prümen (nop)

Moers Wegen der Corona-Pandemie fand der Museumssonntag im und am Grafschafter Museum unter strengen Auflagen statt. Im Musenhof wurde an die mittelalterliche Pest erinnert. Auch das Felke-Museum in Repelen war für geöffnet.

Seit 1978 öffnen die deutschen Museen im Mai kostenlos ihre Tore für Besucher mit Sonderführungen, Blicken hinter die Kulissen und anderen spannenden Aktionen. Doch in diesem Jahr war alles anders. So auch in Moerser Schlossmuseum. Normalerweise herrscht dort an diesem Tag ein reges Besuchertreiben, diesmal durften jedoch nur höchstens 50 Besucher auf einmal die Ausstellungsräume betreten, und das auch nur mit Abstand und Mundschutzmasken. Auch die sonst so beliebten persönlichen Führungen fielen diesmal aus.

Ganz ohne entsprechende Informationen mussten die Besucher aber dennoch nicht bleiben. Nachdem in den letzten Jahren schon die Gräfin Walburga von Neuenahr-Moers in einer lebensgroßen 3D-Präsentation das Schlossleben in Moers des 16. Jahrhunderts lebendig werden ließ, haben Museumsleiterin Diana Finkele und ihr Mitarbeiterteam die digitalen Informationsmöglichkeiten jetzt noch weiter ausgebaut. Anhand von insgesamt 21 kleinen Filmen konnten sich die Besucher am Sonntag ab 11 Uhr per Smartphone über allerlei interessante Ausstellungsbereiche wie zum Beispiel alte römische Relikte, mittelalterliche Berufe, Ernährungsgewohnheiten und Kleidervorschriften oder über die vor 400 Jahren erbaute Moerser Festungsanlage informieren. Ein Service, den man zukünftig als virtuellen Museumsrundgang auch im Internet von zu Hause aus genießen kann.

Die Filme zum Besuch des Moerser Schlosses sind über den YouTube-Channel „Grafschafter Museum im Moerser Schloss" abrufbar. Den virtuellen Rundgang durch das Museum findet man unter www.moers.de auf der Internetseite der Stadt im Bereich Kultur/Grafschafter Museum. Musenhof Die Spiel- und Lernstadt im Moerser Musenhof ist ab jetzt jeden Sonntagnachmittag ab 14 Uhr geöffnet.

Parallel zum Besuch des Schlosses öffnete am Sonntag auch wieder die mittelalterliche Spiel- und Lernstadt im Grafschafter Musenhof ihre Tore. Sie verzeichnete mit rund 2800 Besuchern am letzten Museumsonntag einen absoluten Rekord. Leider war der Einlass an diesem Sonntag hier ebenfalls stark begrenzt und mit zahlreichen Verhaltensregeln versehen. Und das nicht nur wegen Corona. In der mittelalterlichen Spielstadt herrschte nämlich . . . die Pest. Natürlich nur fiktiv. „Wir wollten Eltern, Kinder und Großeltern damit für die derzeitigen Schutzmaßnahmen sensibilisieren“, erklärte Diana Finkele das mittelalterliche Szenario. Dem entsprechend durfte in den insgesamt sechs Häusern und dem Turm dort nichts berührt werden. Stattdessen gab es jedoch eine spannende, von der Uni Duisburg-Essen konzipierte, berührungsfreie Quiz-Rally zum Thema „Pest“, die nicht nur die kleinen Besucher interessant fanden.