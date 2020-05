Bauprojekt in Moers : Wie Stadt und Park zusammenwachsen

Der Rundweg führt vom Schloss aus am Musenhof (im Bild rechts), am Rosarium und am Café/Restaurant vorbei und endet auf dem neuen Schlossplatz. Foto: Stadt Moers

Moers Mitte April haben die Arbeiten für die Schlossfeldumgestaltung begonnen. Im nächsten Jahr soll der Weihnachtsmarkt auf den neuen Rundweg entlang der historischen Bauten ziehen. Eine Baustellenbesichtigung.

Zugegeben: Noch ist von all dem nicht viel zu erkennen. Den Weg und den Blick rechts am Schloss vorbei in den Park versperren ein Bauzaun und ein Berg aus Erde. Ein Stückchen weiter hingegen, auf Höhe des Musenhofs, lässt sich jetzt schon erkennen, was am Ende entstehen soll: ein Rundgang mit befestigten Wegen – vom Schloss angefangen, vorbei am Parkcafé Leonardo, weiter am Rosarium und am Musenhof entlang wieder zurück zum Schloss. Oder umgekehrt.