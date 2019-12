Ausstellung auf Rädern : Forschungstruck des Bildungsministeriums macht halt in Gladbach

Mönchengladbach Am 5. Dezember öffnet der Forschungstruck des Bildungsministeriums seine Türen für Interessierte.

Jedes Jahr tourt der „Innotruck“, der doppelstöckige Forschungstruck der gleichnamigen Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, durch Deutschland und besucht bis zu 75 Städte. Im Laster werden eine interaktive Ausstellung rund um Innovationen und Zukunftstechnologien sowie eine Sonderausstellung zum Thema künstliche Intelligenz gezeigt. Am 5. und 6. Dezember macht das rollende Zukunftsmobil an der Gesamtschule Volksgarten in Mönchengladbach halt. Am Donnerstag ist „Offene Tür“ – dann kann jeder den Truck auch von innen kennenlernen.