Einrichtung in Mönchengladbach In der Gesundheitskita ersetzt das Obst den Schokoriegel

Seit zehn Jahren ist die Einrichtung „Himmelszelt“ in Rheydt eine zertifizierte Gesundheitskindertagesstätte, die in dieser Form einmalig in Mönchengladbach ist. 86 Kinder werden dort fünf Tage die Woche nach höchstem gesundheitlichen und pädagogischen Standard betreut. Um das Konzept dahinter und die Einrichtung selbst zu präsentieren, hat diese im Rahmen der Gesundheitswoche ihre Türen geöffnet. Besucher konnten sich in spannenden und gleichermaßen leckeren Aktionen einen Eindruck über die Angebote und den Schwerpunkt verschaffen.