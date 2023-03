Initiative Orange in Mönchengladbach „Erst Wissen macht Widerstand möglich“

„Ich bin, wie ich bin, mit allen Dingen. Meiner Seele kann ich Zeit geben, in mir zu leben, in mir zu sein. Ich bin, wie ich bin,“ so sangen die Frauen des Heart Core Mönchengladbachs eindringlich am Mittwochabend im Köntges und stimmten die Besucherinnen und Besucher auf die Thematik rund um den Weltfrauentag ein.