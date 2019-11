Aktion für bedürftige Kinder : Der Wunschbaum im Minto wartet auf Spender

Mönchengladbach Die Aktion Wunschbaum im Einkaufszentrum an der Hindenburgstraße soll bedürftige Kinder beschenken.

Weil sich nicht alle Familien Weihnachtsgeschenke leisten können, veranstaltet das Minto bereits zum fünften Mal seine „Aktion Wunschbaum“, in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit dem Projekt PAENZ (Potenziale an Grundschulen nutzen) des Jugendamtes der Stadt. Dabei wurden die Wunschkarten gesammelt, die Geschenke sollen kurz vor Heiligabend an die Familien verteilt werden. Auch 40 Kinder der Jugendzentrums Villa in Odenkirchen können sich auf Geschenke freuen.